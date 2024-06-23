Более 500 велопарковок оборудовали в столице с начала сезона

С начала велосезона специалисты Центра организации дорожного движения и операторы аренды установили свыше 500 велопарковок в разных районах столицы. У москвичей и туристов появилось больше доступных мест, где можно оставить велосипед или самокат. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Велосипед становится все более популярным средством передвижения в городе, поэтому по поручению Сергея Собянина мы с каждым годом расширяем велоинфраструктуру, делаем ее еще удобнее и безопаснее. Продолжаем размещать новые велопарковки рядом со станциями метро и Московских центральных диаметров, жилыми кварталами, местами работы и досуга», — рассказал заммэра.



Велопарковки новой модификации появились рядом с причалами электросудов Автозаводский Мост, Печатники, Парк «Фили», Краснопресненский Парк, Меловой, Новоспасский, Береговой, а также в районах станций метро «Саларьево», «Марьина Роща», «Люблино», «Пятницкое шоссе», «Текстильщики» и «Кузьминки».

Сегодня в Москве установлено свыше 15 тысяч велопарковок, еще более восьми тысяч оборудуют до конца сезона. Они появятся в ТиНАО в районах Коммунарка, Внуково, Филимонковский, Щербинка, а также возле транспортных узлов «Лианозово», «Физтех», «Пыхтино», «Коммунарка» и неподалеку от бизнес-центров и жилых комплексов.

При установке велопарковки специалисты следуют нескольким важным правилам:

— они не должны мешать проходу пешеходов и проезду коммунальной техники;

— конструкции могут находиться только на тротуаре, на газонах их размещать нельзя;

— расстояние до входа в здание или на территорию мест притяжения не должно превышать 30 метров;

— место хорошо освещается и попадает в зону обзора существующих городских камер видеонаблюдения.