Синоптик рассказал о погоде в Москве в июле

Июль порадует жителей столицы теплой погодой и меньшим количеством дождливых дней. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделился специалист прогностического центра «Метео», синоптик Александр Ильин.

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По словам синоптика, в июле средняя температура за месяц на два–три градуса превысит среднемесячную температуру июня. Это говорит о том, что москвичей ожидает куда больше теплых дней, чем в первый месяц лета.

— Температура воздуха в среднем будет находиться в пределах от 22 до 27 градусов тепла. Будут отдельные периоды с кратковременным понижением температуры до 18–21 градуса, но не более, — рассказал Ильин.



Стабильной будет и ситуация с осадками, отметил специалист.

— Зонтики придется доставать реже: дождей будет меньше, чем в первый месяц лета, — добавил синоптик.



Глобальное потепление повлияет на возникновение торнадо в России, и это явление может происходить все чаще из-за изменения климата. В последнее время увеличилось число сообщений о торнадо, их стали фиксировать еще больше, а с середины XX века особенно сильный рост наблюдается на юге Западной Сибири и в средней полосе. Ильин рассказал «ВМ», может ли глобальное потепление спровоцировать подобные опасные природные явления в столице.