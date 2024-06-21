Собянин запустил первый участок Троицкой линии метро

Мэр Москвы Сергей Собянин осуществил технический запуск первого участка Троицкой линии метро от станции "Новаторская" до станции "Тютчевская", станции откроются для пассажиров в сентябре.

"Московское метро продолжает активно строиться, 24 часа в сутки, ни на минуту не останавливается работа. Сейчас строится одновременно 20 станций метро. Сегодня мы осуществляем технический пуск по четырем станциям Троицкой линии метро, от БКЛ до МКАДа, от "Новаторской" до "Тютчевской" станции", - сказал Собянин в ходе технического пуска первого участка Троицкой линии метро в пятницу.



"Всего этими четырьмя станциями будут пользоваться около 300 тыс. пассажиров на запуске, а далее около полумиллиона. Станции примут пассажиров уже в сентябре", - отметил мэр.



В техническом пуске участвовали станции: "Новаторская", "Университет Дружбы Народов", "Генерала Тюленева" и "Тютчевская".

Троицкая линия столичного метро

Новая Троицкая линия метро пройдет от станции МЦК "ЗИЛ" до города Троицка, планируется, что она обеспечит транспортом жителей новых территорий Москвы.

Ветка длиной 43,4 км с 17 станциями станет одним из самых протяженных радиусов московского метро и самым большим за МКАД. Станции "ЗИЛ" и "Крымская" станут пересадочными на одноименные станции МЦК. С "Новаторской" можно будет пересесть на Большую кольцевую линию метро, с "Академической" - на Калужско-Рижскую линию. На станции "Коммунарка" будет организован пересадочный узел с Сокольнической линией. В перспективе на станции "ЗИЛ" планируется организовать пересадку на Бирюлевскую линию метро.

Прогнозируемый пассажиропоток линии на вход составит более 300 тыс. пассажиров в день. Рядом с будущей линией проживают более 1,5 млн человек, в том числе свыше 850 тыс. - в пешей доступности от будущих станций. Планируется, что благодаря Троицкой линии, Сокольническая и Калужско-Рижская линии метро разгрузятся до 20%, а Бутовская линия - до 15%. На Калужском шоссе и Ленинском проспекте станет до 5% свободнее.

В настоящее время идет строительство первой очереди - участков Троицкой линии от станции "ЗИЛ" до "Коммунарки" общей протяженностью 26,6 км с 11 станциями: "ЗИЛ", "Крымская", "Академическая", "Вавиловская", "Новаторская", "Университет Дружбы Народов", "Генерала Тюленева", "Тютчевская", "Корниловская", "Бачуринская", "Коммунарка".

Технический пуск первого участка "Новаторская"-"Тютчевская" состоялся 21 июня 2024 года, строительство остальных участков "Тютчевская - Коммунарка" и "Новаторская - ЗИЛ" планируется завершить до конца 2024 года.