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Собянин провел технический пуск первого участка Троицкой линии метро

Мэр Москвы Сергей Собянин осуществил технический запуск первого участка Троицкой линии метро от станции "Новаторская" до станции "Тютчевская", станции откроются для пассажиров в сентябре.

Собянин запустил первый участок Троицкой линии метро
© РИА Новости
"Московское метро продолжает активно строиться, 24 часа в сутки, ни на минуту не останавливается работа. Сейчас строится одновременно 20 станций метро. Сегодня мы осуществляем технический пуск по четырем станциям Троицкой линии метро, от БКЛ до МКАДа, от "Новаторской" до "Тютчевской" станции", - сказал Собянин в ходе технического пуска первого участка Троицкой линии метро в пятницу.
"Всего этими четырьмя станциями будут пользоваться около 300 тыс. пассажиров на запуске, а далее около полумиллиона. Станции примут пассажиров уже в сентябре", - отметил мэр.

В техническом пуске участвовали станции: "Новаторская", "Университет Дружбы Народов", "Генерала Тюленева" и "Тютчевская".

Троицкая линия столичного метро

Новая Троицкая линия метро пройдет от станции МЦК "ЗИЛ" до города Троицка, планируется, что она обеспечит транспортом жителей новых территорий Москвы.

Ветка длиной 43,4 км с 17 станциями станет одним из самых протяженных радиусов московского метро и самым большим за МКАД. Станции "ЗИЛ" и "Крымская" станут пересадочными на одноименные станции МЦК. С "Новаторской" можно будет пересесть на Большую кольцевую линию метро, с "Академической" - на Калужско-Рижскую линию. На станции "Коммунарка" будет организован пересадочный узел с Сокольнической линией. В перспективе на станции "ЗИЛ" планируется организовать пересадку на Бирюлевскую линию метро.

Прогнозируемый пассажиропоток линии на вход составит более 300 тыс. пассажиров в день. Рядом с будущей линией проживают более 1,5 млн человек, в том числе свыше 850 тыс. - в пешей доступности от будущих станций. Планируется, что благодаря Троицкой линии, Сокольническая и Калужско-Рижская линии метро разгрузятся до 20%, а Бутовская линия - до 15%. На Калужском шоссе и Ленинском проспекте станет до 5% свободнее.

В настоящее время идет строительство первой очереди - участков Троицкой линии от станции "ЗИЛ" до "Коммунарки" общей протяженностью 26,6 км с 11 станциями: "ЗИЛ", "Крымская", "Академическая", "Вавиловская", "Новаторская", "Университет Дружбы Народов", "Генерала Тюленева", "Тютчевская", "Корниловская", "Бачуринская", "Коммунарка".

Технический пуск первого участка "Новаторская"-"Тютчевская" состоялся 21 июня 2024 года, строительство остальных участков "Тютчевская - Коммунарка" и "Новаторская - ЗИЛ" планируется завершить до конца 2024 года.

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