Мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск первого участка Троицкой линии метро. Об этом градоначальник написал в Telegram.

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«Сегодня провели технический пуск первого участка новой Троицкой линии метро — 8,3 километра с четырьмя станциями — "Новаторская", "Университет Дружбы Народов", "Генерала Тюленева" и "Тютчевская"», — написал он.



По словам Собянина, движение поездов с пассажирами откроют в начале осени. В результате на карте столицы появится новая 16-я линия метро.

Ранее жители Москвы рассказали, что хотят видеть в столичном метрополитене Type-C зарядки, откидные сиденья и подогрев сидений, а также фоновую музыку.