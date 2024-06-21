Чем заняться на фестивале «Лето в Москве. Все на улицу!» в эти выходные

Фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» продолжается на площадках города. В эти выходные с 21 по 23 июня жителей и гостей города ожидает насыщенная программа мероприятий. Об этом стало известно в пятницу, 21 июня.

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В сквере на Лукинской улице в Ново-Переделкине специалисты проведут занятие по рисованию «Сказка на асфальте». В ходе занятия участники изобразят стены замка, где в башне скучает принцесса. Мастер-класс пройдет 21 июня в 16:00.

В этот же день в ротонде музея-заповедника «Коломенское» посетители смогут сделать своими руками цветочную палитру. Мероприятие проведут специалисты детской школы искусств «Родник».

Полюбившийся жителям города чемпионат по игре «Камень, ножницы, бумага» проходит каждый день с 12:00 до 20:00 на Чистопрудном бульваре. Принять участие в необычном соревновании могут все желающие в возрасте от шести лет. В финал конкурса войдут 48 претендентов, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В рамках фестиваля «Лето в Москве» в парке «Кузьминки» пройдет ежегодный фестиваль «Арт-пристань». Мероприятие современного искусства будет проходить в период с 21 по 23 июня. Творцы будут создавать работы на открытом воздухе в режиме реального времени.