С автовокзала «Красногвардейский» теперь можно уехать за границу

На «Красногвардейском» автовокзале столицы открылось первое международное направление. Об этом в пятницу, 21 июня, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

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По его словам, с нового автовокзала пассажиры могут уехать в Батуми от одного до двух раз в неделю.

— Автовокзалы Москвы — одни из лучших в Европе по уровню комфорта. В декабре 2023 года под руководством мэра Москвы Сергея Собянина мы завершили полномасштабное обновление всей сети столичных автовокзалов. Теперь они охватывают все направления. Мы продолжаем создавать условия для доступных и удобных поездок по России и ближнему зарубежью, — отметил заммэра.



По его словам, автовокзал «Красногвардейский» располагает просторным залом ожидания с полулежачими креслами, где можно зарядить телефон, а также камерой хранения, комнатой матери и ребенка, кафе и вендинговыми аппаратами, передает Telergam-канал.

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