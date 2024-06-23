Фотовыставки о молодежи откроются в парке «Ходынское поле» и на Гоголевском бульваре

Герои выставок поделились своими увлечениями, достижениями и тем, как город помогает им добиваться успехов.

© Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Ко Дню молодежи в столице открыли фотовыставки, героями которых стали активисты проекта «Молодежь Москвы», студенты и победители городских конкурсов. Они поделились своими достижениями и целями.

Выставки проходят с 21 по 30 июня в парке культуры и отдыха «Ходынское поле» и с 24 июня по 4 июля — на Гоголевском бульваре.

«В преддверии самого молодежного события года мы решили поделиться историями главных героев этого праздника. Эти ребята не только исполняют свои мечты и достигают целей в столице, но и помогают другим развиваться и добиваться успехов», — отметила Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.



На выставке представили фотографии студентов, стендап-комиков, спортсменов, уличных художников, создателей собственных социальных проектов и многих других молодых людей.

Один из героев — активист проекта «ВРаботе» Владислав Стратейчук — рассказал, как он помогает начинающим специалистам найти работу мечты. Участница проекта «Места Москвы» Алина Фадина поделилась тем, как она создает уникальные прогулочные маршруты и показывать столицу с новой стороны. А амбассадор «Молодежи Москвы» Егор Квасников отметил, что ему нравится передавать свой опыт другим людям и помогать им реализовывать мечты.

Москва носит звание молодежной столицы России. Ко Дню молодежи на различных городских площадках подготовили более 150 событий. Главные из них пройдут в парке культуры и отдыха «Ходынское поле». Для гостей организуют выступления более 100 экспертов, около 60 тренингов и лекций, почти 30 творческих мастер-классов, зарядки с известными спортсменами, танцевальные флешмобы и многое другое. Карту событий праздника можно найти здесь.

Организатором фотовыставки выступает проект «Молодежь Москвы» городского Комитета общественных связей и молодежной политики. Этот проект предоставляет жителям столицы возможности для самореализации в любых сферах — от волонтерства и медиа до ИT-образования и уличного искусства.