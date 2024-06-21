В Москве собираются построить более 100 детских садов

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал строительство в столице свыше 100 детских садов в ближайшие три года. Соответствующей информацией он поделился в Telegram-канале.

В частности, речь идет о дошкольных учреждениях, отметил градоначальник. По его словам, на 50% уже готов объект с бассейном на 350 мест на улице Дубнинской. Также ожидается строительство объектов на 300 мест (на Сиреневом бульваре и в районе Выхино-Жулебино на Сормовской улице) и на 225 мест (в Пресненском районе).

Собянин назвал создание социальной инфраструктуры одним из приоритетных направлений в столице. Он напомнил о том, что с 2011 года в Москве построили 431 детский сад, из них 12 ввели в эксплуатацию с начала этого года.

Ранее Собянин заявил, что выбросы углекислого газа в Москве за пять лет сократились на 130 тысяч тонн благодаря электробусам. Он отметил, что к 2030 году в столице будет 5300 электробусов российского производства.