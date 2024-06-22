Синоптик рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе

Последняя неделя месяца в Москве будет достаточно прохладной. Температура воздуха не поднимется выше плюс 24 градусов. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

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По его словам, начиная с понедельника, 24 июня, будут преобладать затоки с севера и из заполярных районов, в центральную часть России придет достаточно холодный воздух.

— Поэтому жары не предвидится. В понедельник температура воздуха составит около плюс 22–24 градусов. Во вторник, 25 июня, — плюс 18–23 градуса. В среду и четверг, 26–27 июня, будет достаточно холодно: столбики термометров не превысят уровня плюс 14–19 градусов. При этом со вторника по четверг пройдут небольшие дожди, — сообщил Ильин.



Небо в эти дни будет достаточно плотно покрыто облаками, лишь местами будут прояснения, поэтому солнце не сможет справиться с задачей прогрева. Но не исключено, что к вечеру четверга погода начнется меняться, отметил синоптик:

— Есть большой шанс, что в четверг к концу дня погода начнет улучшаться на фоне влияния гребня антициклона. И в пятницу, 28 июня, при малооблачном небе в Москве вновь потеплеет до 23 градусов. И осадков не предвидится.



Атмосферное давление, по прогнозу специалиста, с понедельника и до середины недели будет падать.

— В первый рабочий день оно составит 745 миллиметров ртутного столба, в среду упадет до 740 миллиметров и затем начнет расти. В пятницу остановится у отметки 747 миллиметров, — пояснил Ильин.



А в первые дни июля температура воздуха в столичном регионе начнет восстанавливаться, пообещал синоптик.