В столице пройдет фестиваль «Ретрорейс»

Музей транспорта Москвы проведет третий фестиваль «Ретрорейс» на Воробьевых горах 14 июля, сообщила пресс-служба музея.

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«14 июля на Воробьевых горах пройдет третий фестиваль «Ретрорейс» от Музея транспорта Москвы. Под открытым небом можно будет увидеть городскую технику и автомобили 1980–1990-х годов, посетить просветительские и развлекательные мероприятия для всей семьи и узнать больше об истории транспорта столицы», – приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.



Центром фестиваля станет выставка экспонатов музея. Как и прежде, свою технику представят также приглашенные автоклубы, реставрационные мастерские, частные коллекционеры и музеи-партнеры.

«В этом году мы готовы удивлять посетителей фестиваля «Ретрорейс». Выбранное десятилетие – 1990-е – будет, конечно, особенно отражено в просветительских и развлекательных мероприятиях и на выставке техники. Поговорим о популярном в то время городском и личном транспорте, о том, как функционировала и чем жила Москва. Сотрудники научно-исследовательской службы музея и приглашенные эксперты расскажут об особенностях эпохи, инженерных решениях и людях, которые тесно связаны с транспортным наследием 1980-х и 1990-х», – цитирует пресс-служба директора Музея транспорта Москвы Оксану Бондаренко.



Отмечается, что посетителей ждут экскурсионные туры по экспозиции, выездной лекторий Музея транспорта Москвы с насыщенной просветительской программой и рынок-развал, где можно будет примерить и купить винтажные вещи. Для гостей фестиваля также предусмотрены экскурсионные маршруты на ретроавтобусах, которые будут курсировать по району Раменки. Продолжительность каждого рейса – 40 минут.

Большая событийная программа предусмотрена для детей: мастер-классы «Собери гараж», «Автомоделирование», «Смотри, мотор!» от Музея транспорта Москвы, мастер-класс по изготовлению брелоков со светоотражающей лентой от ЦОДД, мастер-классы и анимация с персонажами мультфильмов «Фиксики» и «Цветняшки», игротека от «Мосигры» и гонки на педальных машинках от Музея автомобильных историй.

В этом году в рамках фестиваля «Ретрорейс» состоится второй этап первого сезона Кубка Москвы по историческому ралли. В рамках мероприятия 100 экипажей на ретроавтомобилях выполнят задания по ориентированию на местности. Как и в предыдущем этапе, в заезде примет участие экипаж Музея транспорта Москвы.