Смерчи могут чаще появляться в Москве и пригородах. Об этом ТАСС сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам эксперта, хоть такое явление нехарактерно для столичного региона, но оно будет проявляться чаще из-за изменения климата.

Напомним, Гидрометцентр сообщал, что в Москве были все условия для формирования смерча, в том числе — неустойчивость атмосферы и насыщенный влагой воздух. Также они отмечаются в Смоленской, Псковской и Новгородской областях.

Днем 20 июня на Москву обрушился ураган «Эдгар». В столице прошел «мегаливень», а порывы ветра достигали 22 м/с. Ураган повалил множество деревьев в столичном регионе. Еще одной жертвой непогоды стал строитель — на него обрушились строительные леса. СМИ также сообщают о как минимум 18 пострадавших, среди них есть дети. Как Москва пережила ураган — в материале «Газеты.Ru».

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