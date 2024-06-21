В Москве ожидается усиление ветра

В Москве 21 июня ожидается усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

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— Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, — следует из сообщения в Telegram-канале.



21 июня в столичном регионе ожидается переменная облачность без дождей. Максимальная температура воздуха в Москве составит 22–24 градуса выше нуля. В Подмосковье столбики термометров поднимутся максимум до 19–24 градусов тепла. Атмосферное давление в середине дня составит 744 миллиметра ртутного столба.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала «Вечерней Москве», что в предстоящие выходные проливные дожди закончатся и наступит приятная погода для отдыха. По ее словам, в этот период погода будет улучшаться, количество осадков резко снизится.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, июнь в Москве уже вошел в тройку самых дождливых за историю метеонаблюдений начиная с 1879 года.