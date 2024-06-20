Мощный атмосферный фронт ушел из Московского региона

Он движется в сторону Рязанской и Владимирской областей. Отдельные очаги дождей сохранятся, но осадки не будут такими интенсивными, как утром и днём. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре. Там добавили, что оранжевый уровень погодной опасности в столичном регионе будет действовать до 22:00, а затем сменится на жёлтый из-за предстоящей грозы.

Во время сегодняшнего урагана в Москве погибли два человека, 18 госпитализированы, четверо из них — дети. Повалено около 700 деревьев и повреждено больше 300 автомобилей, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ Пётр Бирюков.