Движение трамваев на Енисейской улице в Москве восстановили

Движение трамваев восстановлено на Енисейской улице в Москве, где металлическим листом был поврежден состав. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Восстановлено движение трамваев на Енисейской улице", - говорится в сообщение.



Также восстановлено движение транспорта в районе пересечения Ленской и Енисейской улиц, которое прежде было перекрыто.

Ранее сообщалось, что движение трамваев №17 временно приостановлено в целях безопасности: на Енисейской улице сильным порывом ветра сорвало металлический лист, после чего на одном из вагонов треснули несколько оконных стекол. Двое пассажиров получили легкие травмы, им оказана помощь на месте.