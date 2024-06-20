Июнь текущего года стал самым дождливым в истории Москвы

Июнь текущего года стал самым дождливым за всю историю метеорологических наблюдений, по данным климатической станции ВДНХ, в июне в столице выпало уже 177,9 мм осадков. Об этом в своем Telegram-канале сообщила метеоролог Татьяна Позднякова.

"По предварительным данным, на климатической станции ВДНХ сегодня за день сумма осадков составила 17 мм. Таким образом, в Москве в июне уже выпало 177,9 мм. Это значит только одно - нынешний июнь войдет в историю как самый дождливый за всю историю метеорологических наблюдений", - написала Позднякова.



Она также отметила, что предыдущий абсолютный максимум месячной июньской суммы осадков составлял 173,6 мм. Такой рекорд был зафиксирован в 1942 году.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал ТАСС, что по итогам четверга июнь 2024 года в Москве станет самым дождливым за всю историю наблюдений и побьет рекорд 1942 года.