В Москве оценили ущерб от урагана

От урагана в Москве пострадали более 700 деревьев и свыше 300 автомобилей. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передает «РИА Новости».

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Он отметил, что в ликвидации последствий непогоды задействовали необходимое количество рабочих и единиц техники.

«Поваленные деревья оперативно распиливаются и вывозятся, поврежденные конструкции демонтируются. Системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме, отключений потребителей не допущено», — добавил Бирюков.



При этом, по его словам, неблагоприятные погодные условия сохраняются в Москве до конца суток. Наиболее интенсивные осадки в столице выпали с 13:00 до 14:00, заключил Бирюков.