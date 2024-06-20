Городские службы ликвидируют последствия непогоды в Москве

Ливневые дожди и сильный ветер с порывами до 22 м/с обрушились сегодня на столицу. Наиболее интенсивные осадки были зафиксированы в период с 13:00 до 14:00, в это время в отдельных районах города выпала треть месячной нормы. Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства.

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Основной объем осадков сразу приняла водосточная сеть, при необходимости оперативный пропуск воды обеспечивали бригады ГУП "Мосводосток", дорожных служб и инженерных компаний.

"Подтоплений городских территорий не допущено. Выявлено более 700 случаев падения деревьев, повреждено свыше 300 автомобилей. В ликвидации последствий непогоды задействовано необходимое количество рабочих и единиц техники, - сообщает заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Поваленные деревья оперативно распиливаются и вывозятся, поврежденные конструкции демонтируются. Системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме, отключений потребителей не допущено".



Напомним, что неблагоприятные погодные условия сохранятся в столице до конца суток.