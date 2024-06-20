Проект «Активный гражданин» проведет исследование культурного досуга москвичей

Проект «Активный гражданин» совместно с Департаментом культуры города Москвы проведет специальное исследование, чтобы больше узнать о культурном досуге жителей столицы. Первое голосование, в котором москвичи могут принять участие, уже открыто.

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Участники расскажут, как часто они посещают культурные места, поделятся своим опытом и предложениями о том, что можно улучшить. В исследовании планируют задействовать различные учреждения, среди которых музеи, театры, библиотеки и концертные залы.

Результаты голосования и анкетирования будут использованы в развитии культурной жизни столицы, чтобы сделать ее более интересной и полезной для москвичей, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Недавно на сайте проекта «Активный гражданин» было запущено голосование, в котором москвичи могут выбрать лучший дизайн витрин и фасадов торговых объектов ко Дню Победы. Конкурс в столице проводится третий год подряд. В нем принимают участие магазины, кафе, рестораны, торговые центры и предприятия сферы бытовых услуг.