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Мегаливень и смерчи: кадры сильнейшего урагана в Москве

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Сильный дождь в Москве
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Сильный дождь в Москве 
© РИА Новости
Специалисты центра погоды "Фобос" сообщили, что 20 июня ожидается облачная погода, сильные ливни с грозой и градом, местами может выпасть до 40 миллиметров осадков
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Специалисты центра погоды "Фобос" сообщили, что 20 июня ожидается облачная погода, сильные ливни с грозой и градом, местами может выпасть до 40 миллиметров осадков 
© РИА Новости
Последствия сильного дождя в Москве
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Последствия сильного дождя в Москве 
© РИА Новости
Сильный дождь в Москве
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Сильный дождь в Москве 
© РИА Новости

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Последствия сильного дождя в Москве
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Последствия сильного дождя в Москве 
© РИА Новости
Горожане во время грозы
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Горожане во время грозы 
© ТАСС
Машины и пешеход во время грозы
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Машины и пешеход во время грозы 
© ТАСС
Девушки во время грозы
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Девушки во время грозы 
© ТАСС
Люди в переходе во время грозы
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Люди в переходе во время грозы 
© ТАСС

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Машины на проезжей части во время грозы
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Машины на проезжей части во время грозы 
© ТАСС
Деловой центр "Москва-Сити во время грозы
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Деловой центр "Москва-Сити во время грозы 
© ТАСС
Горожане во время грозы
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Горожане во время грозы 
© ТАСС
Поврежденный автомобиль во время грозы
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Поврежденный автомобиль во время грозы 
© ТАСС
Упавшеее дерево на самокаты и асфальт во время грозы
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Упавшеее дерево на самокаты и асфальт во время грозы 
© ТАСС

В Москву и Подмосковье пришел мощный ураган «Эдгар». По данным синоптиков, гроза, ливень и ветер со скоростью до 23 метров в секунду продержатся в Москве до 22 часов. Возможный смерчи.

Ураган уже нанес ущерб инфраструктуре столицы. По информации Telegram-канала Shot, в Тимирязевском районе дерево рухнуло на 79-летнего мужчину, он повредил руку. А в Гагаринском районе дерево повалилось на автомобиль, стоявшее на светофоре.

По данным Telegram-канала Mash, один мужчина застрял в биотуалете в Дорогомилово на западе Москвы. Из-за ветра конструкция упала дверью на землю. На Волоколамском шоссе дерево упало сразу на шесть автомобилей, пострадал мужчина.

В высотках «Москвы-Сити» сработала сигнализация и всех людей попросили спуститься на нижние этажи.

Последствия сильного урагана в Москве — в галерее «Рамблера».

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