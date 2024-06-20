Мегаливень и смерчи: кадры сильнейшего урагана в Москве

В Москву и Подмосковье пришел мощный ураган «Эдгар». По данным синоптиков, гроза, ливень и ветер со скоростью до 23 метров в секунду продержатся в Москве до 22 часов. Возможный смерчи.

Ураган уже нанес ущерб инфраструктуре столицы. По информации Telegram-канала Shot, в Тимирязевском районе дерево рухнуло на 79-летнего мужчину, он повредил руку. А в Гагаринском районе дерево повалилось на автомобиль, стоявшее на светофоре.

По данным Telegram-канала Mash, один мужчина застрял в биотуалете в Дорогомилово на западе Москвы. Из-за ветра конструкция упала дверью на землю. На Волоколамском шоссе дерево упало сразу на шесть автомобилей, пострадал мужчина.

В высотках «Москвы-Сити» сработала сигнализация и всех людей попросили спуститься на нижние этажи.

Последствия сильного урагана в Москве — в галерее «Рамблера».