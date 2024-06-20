Городские службы ликвидируют последствия непогоды в Москве

Городские службы столицы устраняют последствия непогоды в Москве. Об этом в четверг, 20 июня, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

На улицы города обрушился залповый ливень. Специалисты зафиксировали порывы ветра до 22 метров в секунду.

— Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции, — говорится в сообщении.



Для спуска осадков в водосточную сеть на улицах дежурят бригады Мосводостока, оснащенные специальной откачивающей техникой. Граждан попросили по возможности отказаться от пребывания на улице, следует из сообщения в Telegram-канале.

Представители Комплекса городского хозяйства попросили жителей города быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям посоветовали строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил горожан о грозе и ливне, которые ожидаются 20 июня. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до 22:00 четверга. О том, как город готовился к непогоде, — в материале «Вечерней Москвы».