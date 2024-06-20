Появились кадры жуткого урагана в Москве

Москву накрыли мощный ливень и ураганный ветер, жители столицы делятся кадрами непогоды из разных районов столицы. Стихия разгулялась и сносит рекламные щиты и мусорные баки по всему городу.

Так, на одном из видео сильный ветер уносит курьерские боксы и даже самокаты. На другом ролике видно, что в Таганском районе ветром на проезжую часть снесло часть обшивки крыши. На некоторых роликах можно заметить, как ураганный ветер буквально гнет деревья, и людям приходится держаться за столбы, чтобы противостоять стихии.

Также известны случаи падения деревьев из-за непогоды. При этом информации о возможных пострадавших нет. По прогнозам синоптиков, шквалистый ветер и дождь продлятся до конца дня.

Столичный ЦОДД рекомендовал москвичам выбирать для передвижения по городу метро из-за сверхинтенсивных осадков. Кроме того, людям не стоит укрываться под шаткими конструкциями и деревьями, добавили там.

Ураганы в Москве: как это было и к чему привело

Ранее Гидрометцентр объявил в Москве предпоследний, «оранжевый» уровень погодной опасности. Там предупредили, что в пределы столичного региона с запада со скоростью 40 км/ч вошел опасный атмосферный фронт, он принесет в столицу сильные осадки с грозами, ветром и вероятностью образования смерчей. Угроза сохранится до 22 часов.