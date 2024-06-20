Ураганы в Москве: как это было и к чему привело?

Сегодня, 20 июня, в Москве ожидаются смерч и ливни, а мэр города Сергей Собянин призвал жителей и гостей столицы по возможности не находиться на улице. Ранее обрушивавшиеся на Москву ураганы сопровождались масштабными разрушениями и человеческими жертвами. Как это было, в материале «Рамблера».

Синоптики прогнозируют, что 20 июня в Москве может выпасть до 34-36 миллиметров осадков, рекордные ливни будут вызваны чрезвычайно активным холодным атмосферным фронтом. Дождь будет сопровождаться громом и молниями и шквалистым ветром, также может выпасть град диаметром 1-4 миллиметра. На юге, юго-востоке и востоке Подмосковья велика вероятность появления смерчей, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Это не первый раз, когда сильный ветер приходит в Москву и Подмосковье, принося с собой значительные разрушения и жертвы.

Ураган в Москве 1998 года

Так, сильнейший шквалистый ветер накрыл столицу в ночь с 20 на 21 июня 1998 года в результате слияния теплых и прохладных воздушных масс. Температура в тот год в Москве доходила до +30…+32 °C.

Гроза очень быстро пришла в Москву и на город вылилась месячная норма осадков. В результате усиления ветра до 31 м/с были повалены сотни деревьев, летали гаражи-«ракушки», была повреждена кровля Большого театра и Большого Кремлевского дворца.

Также упавшими деревьями были сломаны 12 зубцов стены Московского Кремля. На 193 улицах было нарушено освещение, без электроснабжения остались 905 домов, напоминает «Газета.ру».

По различным данным, жертвами непогоды стали от восьми до 11 человек. Примерно 150-200 человек пострадали. При этом Росгидрометцентр заранее не предупредил о возможности такого усиления ветра и после событий 20 июня московские власти обрушились с критикой на синоптиков. Затем по инициативе мэра столицы было основано Московское гидрометеобюро.

Шквал в Москве в 2017 году

Не менее сложным для москвичей и гостей столицы выдался день 29 мая 2017 года. Тогда Москву и область также накрыл шквалистый ветер. При этом необычной была ширина фронта - он растянулся от Шереметьева до Внукова. Сильный ветер сопровождался грозой, дождем и градом, пишет РИА Новости.

От разгула стихии в Москве в тот день погибли 12 человек, а в Подмосковье — шесть, кроме того, из-за падения деревьев, ограждений автобусных остановок, рекламных конструкций и телевизионных антенн пострадали около 200 человек. Были и значительные разрушения, в частности, с корнем оказались вырваны 27 тысяч деревьев, повреждены крыши 285 многоэтажных домов, разрушены несколько исторических надгробий в Донском монастыре. При этом в Подмосковье обрушилась знаменитая пирамида Александра Голода.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что с 12 до 17 часов 20 июня в столице «есть вероятность формирования смерчей».