Москвичам рекомендовали использовать метро во время ливня

В период сверхинтенсивных осадков рекомендуется передвигаться на метро. Об этом в четверг, 20 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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В департаменте москвичам рекомендовали не оставлять автомобили вблизи деревьев и шатких конструкций. В случае обнаружения сломанного дорожного знака или светофора следует обратиться по номеру 3210.

— За ситуацией на дороге круглосуточно следят ситуационный центр и дорожный патруль, — говорится в Telegram-канале Дептранса.



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