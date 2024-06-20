Аэропорты Шереметьево и Жуковский работают штатно, несмотря на ливень

Аэропорты Шереметьево и Жуковский работают в штатном режиме, несмотря на ливень в Москве и Подмосковье. О задержках и отменах рейсов из-за погодных условий не сообщается. Информацию об этом в четверг, 20 июня, опубликовали в ТАСС.

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— Наземные службы предупреждены и находятся в готовности к возможным метеорологическим изменениям. В случае наступления сложных погодных условий будут предприняты все меры для обеспечения безопасности пассажиров и соблюдения расписания полетов, — цитирует собеседника агентства ТАСС.



Жителей города предупредили о сверхсильных осадках и вероятности формирования смерчей 20 июня. Вероятность образования таких вихрей мала. Однако этому может поспособствовать разность температур воздушных масс, проходящих через столицу, а также дождливая погода.

В отдельных районах города пройдет сильный дождь с вероятностью выпадения осадков до 20 миллиметров в течение часа. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до 22:00 четверга. О том, как город готовится к непогоде, — в материале «Вечерней Москвы».