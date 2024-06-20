Суперливень с ураганным ветром попал на видео

Ливень с грозой начался в Москве, сообщает корреспондент "Газеты.Ru". Интенсивный дождь, сопровождающийся грозой и порывистым ветром, наблюдается во многих районах Москвы. Как сообщили в столичном Департаменте транспорта, из-за погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены. В ведомстве рекомендовали отказаться от поездок на автомобиле и использовать метро. По прогнозу синоптиков, такая погода продлится в Москве до вечера. В некоторых районах возможен град. Telegram-канал Mash сообщил, что со стройки около Ботанического сада летят материалы для обшивки стен, у Москва-сити ветер гнет рекламные щиты, куски крыш отрывает от многоэтажек. В Гидрометцентре РФ уточнили, что в настоящее время в Москве действует предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности.