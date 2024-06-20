«Мегашторм» обрушился на Москву

В Москве начался «мегаливень». Ураган постепенно движется из подмосковного Можайска, и накрывает столицу.

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20 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в столице будут сформированы условия для появления смерчей. По его словам, вероятность образования таких вихрей мала. Однако этому может поспособствовать разность температур воздушных масс, проходящих через столицу, а также дождливая погода. Кроме того, в атмосфере должна быть неустойчивость.

Представители Комплекса городского хозяйства попросили жителей города быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям посоветовали строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил горожан о грозе и ливне, которые ожидаются 20 июня. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до 22:00 четверга. О том, как город готовится к непогоде, — в материале «Вечерней Москвы».

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала «Вечерней Москве», когда в столичном регионе закончатся дожди с грозами.