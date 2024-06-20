На Арбатско-Покровской линии курсирует тематический состав, посвященный колледжам Москвы

В московском метро начал курсировать тематический поезд профессионалов. Он посвящен системе среднего профессионального образования столицы. Состав из 10 вагонов рассказывает о специальностях, которые можно получить в колледжах.

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«Несколько лет назад мы взяли курс на полную трансформацию среднего профобразования. Мы стараемся отвечать на современные вызовы рынка труда, запросы работодателей и ожидания выпускников и их родителей. Мы боремся со сложившимися годами стереотипами о рабочих специальностях, поэтому решили наглядно показать, как сейчас выглядят колледжи и потенциальные места работы будущих студентов. Они современны, технологичны, открывают для ребят перспективы. В вагонах поезда можно полностью окунуться в мир столичного профобразования и познакомиться с историями успешных выпускников. В оформлении состава участвовали и сами студенты — учащиеся Московского техникума креативных индустрий имени Л.Б. Красина. Символично, что состав выходит на линию сегодня — 20 июня — в день старта приемной кампании в столичных колледжах», — рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.



Пассажиры могут познакомиться с самыми востребованными специальностями. Каждый вагон посвящен одной из отраслей городской экономики, для которых колледжи готовят профессионалов. Это промышленность, гостеприимство, здравоохранение, строительство, информационные технологии, безопасность и право, креативная индустрия, образование и социальная сфера, транспорт, торговля и финансы. Кроме того, в поезде разместили фотографии успешных студентов и выпускников.

Оформление вагона, посвященного ИТ-отрасли, рассказывает о программистах, системных администраторах и тестировщиках. Со сферой гостеприимства знакомят профессии повара, кондитера и визажиста. Столяры, архитекторы и реставраторы представляют строительные специальности.

В вагоне, посвященном сфере безопасности, пассажиры узнают о профессиях спасателя, полицейского и пожарного. О популярных направлениях обучения в области торговли и финансов расскажут бухгалтеры и финансисты. Самый креативный вагон познакомит с профессиями аниматора-мультипликатора, графического дизайнера и звукооператора. Будущие робототехники, слесари и операторы беспилотников представят промышленную отрасль.

Еще один вагон посвящен автомеханикам, логистам, машинистам локомотива и слесарям-электрикам метрополитена. Кроме того, пассажиры могут узнать, сколько шагов в день делают медсестры, чем фельдшер отличается от врача и без кого невозможно поставить диагноз пациенту. Они также познакомятся с профессиями воспитателя, учителя начальных классов и физической культуры.

«Мы не только готовим специалистов в собственном корпоративном университете, но и активно сотрудничаем со столичными колледжами, выпускников которых ждем в транспортном комплексе столицы. Все наши сотрудники получают стабильный доход и социальные гарантии Правительства Москвы, как поручил Сергей Собянин», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.



«Поезд профессионалов» — совместный проект столичного Департамента образования и науки и Московского метрополитена. Тематический состав будет курсировать на Арбатско-Покровской линии в течение шести месяцев.