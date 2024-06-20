Собянин подвел итоги первого года работы речных электросудов

Регулярные речные электросуда, курсирующие по столице, стали инновационным проектом мирового уровня. Об этом в четверг, 20 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, за год работы электросуда совершили свыше 35 тысяч рейсов, перевезя порядка 900 тысяч пассажиров. Благодаря такому транспорту более 1,5 миллиона москвичам стало удобнее передвигаться по городу.

В июне в столице открыли два новых причала — «Парк «Фили» и «Береговой» — и запустили четыре инновационных электросуда. Это позволило сократить интервал движения и увеличить количество рейсов.

— Только за первые две недели работы новые причалы приняли больше 11 тысяч пассажиров, — подчеркнул московский глава.



Всю акваторию Москвы-реки планируется сделать судоходной уже к 2030 году, приводит слова Сергея Собянина официальный сайт мэра Москвы.

В столице активно развивают и другие виды транспорта. Так, в июне электробусы начали работу еще на девяти московских маршрутах. На них пустили 80 экологичных машин. Они повышают комфорт поездок пассажиров и снижают влияние на окружающую среду.