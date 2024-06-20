Заммэра Сергунина сообщила о росте зарубежного турпотока в Москву

Иностранцы стали чаще посещать российскую столицу с туристической целью. Об этом в четверг, 20 июня, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, за первые три месяца этого года больше половины всех гостей из дальнего зарубежья приехали в Москву с целью туризма. Так, этот показатель обгоняет рабочие и учебные виды поездок. Всего в первом квартале 2024 года в столице побывали полмиллиона иностранных туристов, что на 40 процентов больше, чем в 2023 году.

— Лидером стал Азиатско-Тихоокеанский регион, в который входят в том числе Китай и Вьетнам. На него приходится 56 процентов всего турпотока из государств дальнего зарубежья, — отметила заммэра.



Стремительно растет и турпоток из Ближнего Востока, который с января по март достиг рекордных показателей 2019 года.

В четверг, 20 июня, в Москве открылся первый туристический форум БРИКС. На нем представители разных стран обсудят перспективы международного сотрудничества в этой сфере, а также современные туристические тенденции.

Кроме того, с 27 по 28 августа в Москве пройдет международный муниципальный форум стран БРИКС. Приглашения для участия в мероприятии были высланы более чем 200 городам мира.