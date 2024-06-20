Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды

Городские службы работают в усиленном режиме из-за непогоды. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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«В течение суток 20 июня в столице прогнозируются экстремальные погодные условия — сильные дожди с вероятностью выпадения до 20 миллиметров осадков в течение часа в отдельных районах города, гроза, усиление порывов ветра до 18–23 метров в секунду. С 12:00 до 17:00 возможно формирование смерчей. В связи с неблагоприятным прогнозом все городские службы работают в усиленном режиме. На круглосуточном дежурстве находятся ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал. Приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения», — отметил Петр Бирюков.



Помимо этого, принимаются меры по защите от порывов ветра жилых и нежилых сооружений, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий.

На улицах дежурят бригады Мосводостока с техникой. Дополнительно привлечена перекачивающая техника дорожных служб и инженерных компаний города. Электросетевые организации получили указание подготовить источники аварийного питания.

Горожан информируют об ухудшении погоды с помощью СМС и информационных табло.

Москвичей просят воздержаться от пребывания на улице в непогоду. Если это невозможно, нужно быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Автомобилистам требуется строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.