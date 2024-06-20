Приемная кампания началась в колледжах Москвы

В столичных колледжах началась приемная кампания. Об этом в четверг, 20 июня, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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Подать заявление на поступление в учебное заведение можно до 15 августа. В этом году выбрать можно подать заявление в пять колледжей и выбрать в каждом по три образовательные программы.

— Раньше абитуриентам предлагали порядка 30 тысяч бюджетных мест. Однако учиться в столичных колледжах хотят намного больше ребят. Поэтому в этом году мы увеличили количество бюджетных мест для девятиклассников еще на 10 тысяч на самых популярных направлениях, — рассказала Ракова.



По ее словам, это означает, что в полтора раза больше выпускников девятых классов смогут учиться на востребованной профессии бесплатно. Образование позволит детям в будущем устроиться работать на ведущие предприятия города. Всего на бюджет поступят порядка 40 тысяч человек, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Выставка «Навигатор поступления: колледжи» пройдет в столице 22 и 23 июня. Мероприятие объединит более 20 колледжей. Это поможет девятиклассникам и их родителям определиться с будущим учебным заведением.