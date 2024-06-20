Активировать онлайн-пополнение «Тройки» можно на турникетах метро и МЦК

Онлайн-пополнение «Тройки» можно активировать на всех турникетах метро и МЦК. Этим сервисом воспользовались уже почти 400 тысяч раз. Также легко и быстро пополнить «Тройку» поможет мобильное приложение «Метро Москвы». Об этом в четверг, 20 июня, рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

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— Активировать онлайн-пополнение можно также с помощью: автоматов и терминалов по продаже билетов метро, валидаторов наземного транспорта, телефонов Android с NFC в приложении «Метро Москвы». Новый сервис позволяет не подходить к желтым терминалам, это сэкономит пассажирам до 20 минут времени в пути в месяц, — цитирует слова Ликсутова Telegram-канал «Дептранс Москвы».



Он также отметил, что благодаря изменениям, город сможет полностью отказаться от желтых терминалов в метро. Устаревшее оборудование со станций начинают постепенно убирать.

В вагонах уже четырех линий метро установили улучшенную наддверную навигацию. Также в поездах «Москва-2020» и «Москва-2024» разместили экраны длиной 1,4 метра. Новая навигация теперь находится в более чем 150 составах на Кольцевой, Калужско-Рижской, Замоскворецкой линиях и БКЛ.