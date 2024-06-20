Москвичей предупредили о массовом закрытии парков

Московские парки могут закрыть в четверг, 20 июня, сообщает Telegram-канал Мосгорпарка. News.ru

«Парки культуры и отдыха временно закрыты в связи с погодными условиями и неблагоприятным прогнозом. Будем информировать вас о режиме работы здесь — надеемся на скорую встречу», — говорится в сообщении. Вечерняя Москва

Ранее мэр Сергей Собянин предупреждал, что в Москве ожидаются гроза и сильный ливень 20 июня. Градоначальник отмечал, что есть вероятность формирования смерчей. В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями мэр столицы призвал горожан соблюдать внимательность и аккуратность, по возможности не выходить на улицу. Москва24