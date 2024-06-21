Крылатскую улицу в Москве перекроют 22 июня из-за чемпионата по триатлону

В связи с проведением чемпионата России по триатлону движение транспорта на Крылатской улице в столице будет ограничено 22 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Движение будет закрыто с 7:30 до 16:00: на Крылатской улице от дома 16 до улицы Нижние Мневники, — говорится в сообщении.



Кроме того, отмечается, что 22 июня с 00:01 до окончания мероприятия будет запрещена парковка на участке перекрытия.

Помимо этого, движение будет перекрыто на участке Северо-Западной хорды и улицы Нижние Мневники от проспекта Маршала Жукова до Крылатской улицы. Изменения коснутся также бокового проезда Крылатской улицы от дома 2а до въезда на территорию Гребного канала.

Движение на некоторых участках улиц в ЦАО, ЗАО и Новой Москве временно закроют с 23 по 26 июня в связи с проведением велосипедной гонки «Пять колец Москвы». Отмечается, что в течение всех дней нельзя парковаться в местах ограничения с 00:01 и до окончания мероприятий.