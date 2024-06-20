Москвичей предупредили о массовом закрытии парков

Московские парки могут закрыть в четверг, 20 июня, сообщает Telegram-канал Мосгорпарка.

Это обусловлено ухудшением погоды, решение об открытии будет приниматься, исходя из ситуации.

«Парки культуры и отдыха Москвы могут закрыть в связи с ухудшением погоды. Решение об их открытии в дальнейшем будет принято исходя из ситуации», — говорится в сообщении.



В Мосгорпарке отметили, что 20 июня в столице ожидаются гроза, сильный дождь с градом. Порывы ветра могут достигать скорости 18-23 метров в секунду. Есть вероятность формирования смерчей.

О непогоде в Москве накануне предупреждал мэр Москвы Сергей Собянин. По его данным, смерчи могут сформироваться в период с 12:00 до 17:00. Он призвал горожан быть внимательными. При этом гроза и сильный дождь ожидаются в течение всего дня, начиная с 03:00, добавил глава столицы.

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До этого в МЧС сообщили, что во время грозы передвигаться лучше пешком. Не рекомендуется бегать или кататься на велосипедах, самокатах и роликах. Также ведомство советует не приближаться к высоким деревьям и линиям электропередачи. Не рекомендуется пользоваться телефонами, так как мобильные устройства могут притянуть к себе разряд молнии.