Собянин сообщил о планах благоустройства Восточного округа

Восемь общественных пространств благоустроят на востоке столицы в 2024 году. Об этом в четверг, 20 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

© Сергей Собянин. Личный блог / sobyanin.ru

Например, в Преображенском районе приведут в порядок дворы по адресам: улица Потешная, дом 2, улица Преображенская, дом 5/7 и улица Атарбекова, дом 4А. Здесь обустроят стритбол-площадки, тренажеры, турники, столы для настольного тенниса, а также качели под навесом.

Кроме того, в районе Богородское облагородят несколько двор на Краснобогатырской улице, а также на 2-й Прогонной улице. В районе Новокосино поработают с территориями домов 49 и 51 (корпуса 1, 2, 3) по Новокосинской улице и пешеходной зоной вокруг дома 42 по Суздальской улице.

В районе Восточный приведут в порядок дворовые территории на улице 9-я Мая у домов 23, 26 и 28. Центром притяжения станет сиреневый сад, который облагородят вблизи дома 26. В то же время у дома 23 переоборудуют детскую площадку, а напротив дома 28 для детей поставят яркие игровые комплексы с канатами, балансирами, переходами для старших и небольшими горками, написал глава города в своем личном блоге.

Сергей Собянин также рассказал, какие работы по благоустройству будут проведены в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького. Например, специалисты благоустроят Пионерский пруд. В теплое время там можно будет плавать и загорать. В то же время две трети водоема отведут для катания на лодках и катамаранах.