Собянин предупредил москвичей о ливнях и возможном формировании смерчей 20 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 19 июня, предупредил жителей столицы о грозе и ливне, которые начнутся в ночь на 20 июня.

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— Завтра нас ожидает очередное испытание экстремальными погодными условиями. 20 июня с 3 часов ночи до 22 часов вечера местами по городу ожидаются гроза, сильный ливень. Также возможны град и шквалистый ветер с порывами до 18–23 метров в секунду, — написал в Telegram-канале глава города.



Мэр добавил, что с 12:00 до 17:00 велика вероятность образования смерчей. В связи с этим Собянин призвал москвичей быть бдительными на улице.

Синоптики предупредили, что 20 июня на Москву обрушатся мегаливни. В Подмосковье в это день возможен смерч. В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что до конца июня в столичном регионе выпадет свыше 200 процентов осадков.

МЧС предупредило москвичей о смерчах

Первый месяц лета в столице стал самым «мокрым» в XXI веке. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в осадкомеры метеорологов с начала месяца уже попало 160,9 миллиметра осадков.