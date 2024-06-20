Синоптик Цыганков: Гроза и сильный ветер покинули Москву

Гроза и сильный ветер покинули Москву, условий для формирования смерчей нет. Об этом в четверг, 20 июня, сообщил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

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По его словам, скорость последнего зафиксированного в столице порыва ветра составила 13,2 метра в секунду. Больше ветер усиливаться не будет. Дожди прекратятся к полуночи.

Синоптик отметил, что после непогоды температура воздуха в городе опустилась до плюс 17–18 градусов. Ночью она составит 13–14 градусов выше нуля. В пятницу, 21 июня, в столице ожидается 22–24 градуса тепла.

— Мы оказались в холодной воздушной массе и будем в этом холоде до следующего вторника, — приводит слова Цыганкова агентство городских новостей «Москва».



Смерчи были зафиксированы в нескольких районах Москвы и Подмосковья 20 июня во время сильного ливня. Стихия валит деревья, сносит мусорные баки и повреждает черепицу зданий. В одном из районов сформировался ураган.

Представители Комплекса городского хозяйства попросили жителей города быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям посоветовали строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.