МЧС предупредило москвичей о смерчах

В Москве с 3:00 до 22:00 июня ожидаются гроза с возможностью формирования смерчей. Об этом сообщает пресс-служба городского главкома МЧС.

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Согласно информации министерства, с 3:00 до 22:00 часов 20 июня местами по Москве пройдут грозы, сильные дожди, ливни (более 20 миллиметров за час), град. Порывы ветра могут достигнуть 18-23 метров в секунду.

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«С 12:00 до 17:00 часов есть вероятность формирования смерчей», — говорится в тексте.



В связи с этим МЧС призвало москвичей соблюдать бдительность на дорогах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.