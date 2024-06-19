МЧС предупредило москвичей о смерчах

В столичном регионе ожидается ухудшение погодных условий. В городе прогнозируется гроза с градом и шквалистым ветром. Об этом в среду, 19 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по столице.

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— По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 03:00 часов до 22:00 часов 20 июня местами по городу Москве ожидается гроза, сильный дождь, сильный ливень (более 20 миллиметров за час), град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 18-23 метров в секунду, — говорится в сообщении.



В МЧС добавили, что в период с 12:00 до 17:00 есть вероятность формирования смерчей. В связи с опасным явлением москвичей и гостей столицы призывают управляя автотранспортом в опасных погодных условиях, значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров — обгонов, а также резких перестроений и опережений.

Также не следует парковать автомобиль под деревьями. В свою очередь пешеходам, находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

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