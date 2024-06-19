Движение трамваев в Соболевском проезде восстановлено после ДТП на путях

Трамваи в Соболевском проезде курсируют в обычном режиме после устранения последствий ДТП на путях. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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«Восстановлено движение трамваев в Соболевском проезде», – отметилои в Дептрансе.



Ранее Агентство «Москва» сообщало, что в Соболевском проезде в районе остановки «Коптевский рынок» из-за ДТП на путях задерживались трамваи №23, 27 и 30. Маршруты трамваев были временно изменены, вместо трамваев работали автобусы.