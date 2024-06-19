Роспотребнадзор по Москве изъял более 60 тонн опасной продукции

Более 60 т продукции, способной вызывать ботулизм, изъяли в Москве специалисты Роспотребнадзора. RT на русском

В ходе расследования были выявлены нарушения правил технических регламентов и прекращена деятельность 111 деклараций о соответствии на пищевую продукцию. Вечерняя Москва

Отмечается, что специалисты Роспотребнадзора не рекомендуют употреблять в пищу «Салат лобио из фасоли» в вакуумной упаковке изготовителя ООО «Локалкитчен». Также врачи ведомства призывают при наличии характерных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью. News.ru