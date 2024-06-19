Центр мировой киноиндустрии перемещается в Москву

Столичный кинокластер станет одним из крупнейших центров производства кино-, видео- и медиапродукции в мире. Об этом в среду, 19 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе будущего кластера.

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Кинокластер появится на базе Всероссийского научно-исследовательского и проектно-конструкторского института (ВНИИМЕТМАШ). В него войдут сразу несколько площадок: МЕТМАШ на Рязанском проспекте, кинопарк «Москино» в Красной Пахре и возрожденная Киностудия имени Максима Горького. Здесь оборудуют съемочные павильоны, студии, мультимедиацентр, концертную площадку и многое другое.

Профессиональное сообщество верит, что столичный кинокластер вернет Россию в ряды великих мировых кинематографических держав. Трехкратная олимпийская чемпионка, телеведущая Мария Киселева отметила, что проект в первую очередь направлен на возрождение профессиональной школы подготовки кадров, которая существовала еще в Советском Союзе.

В начале июня стало известно, что в России планируют снять фильм, который объединит женских персонажей из разных лент студии «Союзмультфильм» и станет ответом американской ленте «Барби» режиссера Греты Гервиг.