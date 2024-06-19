«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за ветра и грозы

Ливни и сильный ветер ожидаются в московском регионе в четверг, 20 июня. Об этом в среду, 19 июня, сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.

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Непогода начнется уже в ночь с 19 на 20 июня. На протяжении всего четверга порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду, местами может пройти град.

— Погода потенциально опасна, — рассказали в пресс-службе.



В связи с этим в Москве и Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности, говорится на сайте Гидрометцентра.

Синоптики предупредили, что 20 июня на Москву обрушатся мегаливни. В Подмосковье в это день возможен смерч. В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что до конца июня в столичном регионе выпадет свыше 200 процентов осадков.

Первый месяц лета в столице стал самым «мокрым» в XXI веке. По его словам, в осадкомеры метеорологов с начала месяца уже попало 160,9 миллиметра осадков.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала «Вечерней Москве», когда в столичном регионе закончатся дожди с грозами.