«Ночи станут менее душными»: когда в Москве закончатся проливные дожди

Проливные дожди закончатся, и наступит приятная погода для отдыха в предстоящие выходные. Об этом «Вечерней Москве» рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

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По ее словам, в выходные погода будет улучшаться, количество осадков резко снизится.

— В четверг Москва еще будет в зоне активных фронтов Атлантического циклона, а в субботу и воскресенье столица будет уже в тыловой части этого циклона. Ветер будет плотный, но сменится на северо-западный, атмосферное давление вырастет, а количество осадков существенно уменьшится. Ожидается небольшой локальный дождь, — рассказала она.



Эксперт отметила, что температурный фон в Москве в выходные дни будет ниже на 1–1,5 градуса.

— Температура немного понизится, ночи станут менее душными, чем сейчас. Ночные температуры будут на уровне плюс 12–14 градусов, а днем — 20–22 градуса. Москвичей ожидает комфортная погода для отдыха в эти выходные, — сообщила Позднякова.



Специалист добавила, что атмосферное давление в субботу составит 746 миллиметров ртутного столба, а в воскресенье — 745.

Рекордные мегаливни обрушатся на Москву в четверг, 20 июня. Синоптики предупредили об осадках до 34–36 миллиметров. На столицу обрушатся рекордные мегаливни, в Подмосковье возможен смерч.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что первый месяц лета в столице стал самым «мокрым» в XXI веке. По его словам, в осадкомеры метеорологов с начала месяца уже попало 160,9 миллиметра осадков.

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что до конца июня в столичном регионе выпадет свыше 200 процентов осадков. Синоптик подчеркнул, что сильные дожди были зафиксированы в ночь с 16 на 17 июня в разных районах Москвы.