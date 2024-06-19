В Москве повысили уровень опасности погоды до предпоследнего

Синоптики Гидрометцентра РФ повысили уровень погодной опасности в Москве со среднего желтого до оранжевого - предпоследнего в колористической шкале метеопредупреждений.

Согласно последним данным прогностических карт, он начинает действовать с 03:00 мск и продлится до 22:00 мск четверга, 20 июня. Данный уровень символизирует опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. Ранее Гидрометцентр РФ объявлял на тот же период желтый погодный уровень, означающий потенциально опасные метеоусловия.

Синоптики отмечают, что причиной неблагоприятной погоды станет прохождение с запада на восток через Центральную Россию холодного атмосферного фронта. По последним данным, он проследует по территории Москвы и будет сопровождаться ливнем, грозой и градом. При этом количество осадков, которые могут выпасть на мегаполис за день, составит 15 - 20 мм, а местами - до 25 мм за 12 часов. "Наиболее интенсивные грозовые дожди ожидаются в период 12 - 16 часов", - заметили в Гидрометцентре РФ. При ветре, порывы которого могут достигать 23 м/с, синоптики не исключают формирования смерчей, что является достаточно редким явлением для столицы и окрестностей. Ранее о вероятности смерчей предупредило и МЧС.

Собянин предупредил москвичей о ливнях и возможном формировании смерчей 20 июня

Стоит отметить, что рекордная скорость порывов ветра, фиксировавшаяся в Москве во время сильного шторма, составила 28 м/с и была зафиксирована 25 июня 1984 года. Позднее этот показатель был повторен во время шквалов 24 июня 2001 года и 29 мая 2017 года. Термин же "ураган" применялся за последние два века к бурям в столице только дважды - 20 июня 1998 года и 29 июня 1904 года.