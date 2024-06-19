Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в среду, 19 июня, поделилась роликом с новорожденным шотландским бычком. Малыш появился на территории зоосада Деда Мороза в Великом Устюге.

— Сотрудники решили назвать его Серкан Болат, вдохновившись турецким сериалом. Теленок появился на свет 6 июня 2024 года. Это первый приплод у его родителей, — следует из подписи к публикации.



На кадрах бычок и его мама по имени Мила гуляют с кипером по территории зоопарка. За ними следом бегает маленький утенок. Заметно, что недавно прошел дождь.

В июне зоосад рассказал, что у черных лебедей, живущих в Московском зоопарке, появились на свет птенцы. Сейчас семейство живет в крытом павильоне «Бабочки и птицы» на Новой территории. В крытом павильоне пернатые будут содержаться до осени.

В то же месяце два ягненка камерунской овцы родились в «Зоосаде в вотчине Деда Мороза» — филиале Московского зоопарка в Великом Устюге. Сейчас малыши уже начинают прогуливаться по улице в сопровождении мамы и изучать окружающий мир.