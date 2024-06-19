Собянин в ходе визита в Китай подписал ряд соглашений

18 июня мэр Москвы Сергей Собянин встретился с губернатором двух китайских провинций, а в соцсетях сделал ряд важных заявлений по медицинской тематике.

В течение последних двух дней Сергей Собянин находится с официальным визитом в Китае. 18 июня он встретился с губернатором провинции Аньхой Ван Цинсянем и мэром города Хэфэй Ло Юньфэном.

— Подписали протокол о намерениях установления дружественных связей и сотрудничества между Москвой и китайской провинцией Аньхой, — сообщил мэр Москвы о результатах поездки.



По словам главы города, у Москвы с этими провинциями много общих интересов, в частности в области автомобилестроения.

— Подписанный документ даст старт сотрудничеству в таких сферах, как торговля и экономика, технологии умного города, инновации и транспорт, устойчивое развитие и охрана окружающей среды, социальная защита и здравоохранение, образование и спорт, культура и туризм, градостроительная деятельность, — подчеркнул он.



Почетный статус

Также 18 июня Сергей Собянин увеличил сразу в два раза надбавку для обладателей почетного статуса «Московский врач» — теперь она составляет 30 тысяч рублей.

— «Московский врач» — уникальный для России проект, который повышает престиж медиков. Прохождение оценочных процедур для получения почетного статуса абсолютно добровольное и бесплатное. С 2017 года его получили больше 1700 врачей, — рассказал глава города.



Также столичный мэр добавил, что в этом году увеличилось число специальностей для получения статуса — с 29 до 48, стало проще подать заявку на прохождение оценочных процедур: теперь для этого достаточно только заполнить специальную форму на сайте Кадрового центра Департамента здравоохранения города Москвы.

Кроме того, больше нет необходимости самостоятельно оформлять портфолио специалиста: все данные без проблем загружаются из ЕМИАС.

Современные поликлиники

С 2011 года в Москве построили 81 новую поликлинику. Сергей Собянин уточнил, что большая часть из них — 44 здания — возведены за счет бюджета города, остальные — на внебюджетные средства.

— В этом году начали принимать пациентов три новые городские поликлиники: детская на Лебедянской улице и две детско-взрослых на Ленской и Автозаводской улицах, — поделился планами мэр города.



Сейчас, по словам Сергея Собянина, поликлиники строятся по новому московскому стандарту, суть которого — больше врачей самых востребованных специальностей, самое современное техническое оснащение, цифровая поликлиника, благодаря которой у пациентов есть доступ к электронной медкарте, они могут следить за результатами анализов и исследований.

Новый стандарт подразумевает удобное расположение кабинетов врачей и зонирование помещений, необходимые условия для маломобильных пациентов, внедрение стандартов искреннего сервиса, а еще понятную навигацию и благоустроенную прилегающую территорию.

— В планах до конца 2027 года построить еще 21 поликлинику, в том числе пять — за счет инвесторов, — сообщил глава города.



ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В этом году — 75 лет установления дипломатических отношений между Россией и КНР. Сергей Собянин отметил, что сотрудничество между нашими странами продолжает активно развиваться. В прошлом году объем взаимной торговли вырос почти на четверть по сравнению с 2022 годом. При этом на Москву пришлось больше 40 процентов общего товарооборота между странами. Китайские партнеры помогают в развитии городской инфраструктуры — прежде всего в строительстве метро.