Городские службы предупредили москвичей о резком ухудшении погоды

В Москве ожидается резкое ухудшение погодных условий 20 июня. Об этом в среду, 19 июля, сообщил заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Сильный дождь с грозой будут сопровождаться усилением ветра с порывами до 20 метров в секунду. Непогода сохранится в течение всех суток. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в утренние и дневные часы. Может выпасть до 40 миллиметров осадков – это свыше половины месячной нормы, — рассказал Бирюков.



Специалисты приняли все меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения. Сооружения жилого и нежилого фонда, объекты транспорта и торговли, а также строящиеся здания защитили от ветра. Помимо этого, были установлены источники аварийного электропитания. На улицах столицы дежурят 300 бригад работников городских служб и задействованы около 290 единиц техники.

Жителей города предупредили, что нужно быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины. Помимо этого, водителям нужно строго соблюдать скоростной режим и дистанцию на дороге, следует из сообщения в Telegram-канале.

Синоптики центра «Фобос» предупредили москвичей о рекордных мегаливнях, которые обрушатся на город 20 июня. Осадки в этот день будут составлять порядка 34–36 миллиметров, в Подмосковье возможен смерч.

Кроме того, МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за непогоды в Москве 20 июня. При управлении автомобилем москвичам посоветовали снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также стоит избегать маневров — обгонов, перестроений, опережений.