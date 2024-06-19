Утро панд из Московского зоопарка началось с плотного семейного завтрака. Видеороликами с трапезой косолапых в среду, 19 июня, поделилась генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.

Первой сочным бамбуком порадовали панду Диндин. Позавтракать медведица решила на свежем воздухе, устроившись на деревянных брусьях.

Панде Жуи, как главе семейства, достался самый большой росток бамбука. Косолапый решил спрятаться в углу своего вольера, чтобы ни с кем не делиться такой добычей.

— Жуи на завтрак достался гигантский росток бамбука, — прокомментировала видео Акулова.



Малышка Катюша устроила себе завтрак с панорамным видом на город, усевшись на самой высокой ветке возле окна. К тому же детенышу досталась самая красивая и вкусная ветка бамбука с листочками, написала гендиректор Московского зоопарка в своем Telegram-канале.

Несколькими днями ранее Акулова опубликовала видео с гуляющей в уличном вольере пандой Катюшей. Медвежонок в лучах летного солнца с интересом лазает под деревянными бревнышками.